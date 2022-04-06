За сутки российские военные 27 раз обстреливали Харьков и близлежащие поселки. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В течение суток противник совершил 54 обстрела, задействовав ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы. Под вражеским огнем снова оказались микрорайоны Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, Холодная Гора, а также города Дергачи, Барвенково и Чугуев в Харьковской области.
Синегубов отметил, что самой горячей точкой в Харьковской области остается город Изюм, но ВСУ держат свои позиции и оборону.
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В сети также показали воронку, которая осталась от прилетевшего вражеского снаряда.
Напомним, оккупанты не смогут захватить Харьков, что ждет город.
Как сообщала Politeka, в Харькове не проводят эвакуацию мирных граждан.
Также Politeka писала, что "Харьковщина готова к любым сценариям": Синегубов рассказал об обстрелах и ситуации в регионе.