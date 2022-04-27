Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что оккупанты не прекращают обстрелов Харькова и области. В результате страдают мирные жители.
«Сегодня в результате обстрелов Харькова 3 человека погибли, 7 получили ранения. В Золочеве 3 человека получили ранения, еще 1 ранен в Чугуеве, 1 человек пострадал в Дергачах», - сообщил Синегубов.
Он также рассказал, что российские военные не оставляют попыток провести наступление в районе города Изюм. Однако, украинские защитники успешно держат оборону и наносят оккупантам потери.
Так, 26 апреля в районе Балаклеи был уничтожен еще один российский вертолет КА-52 «Аллигатор».
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Отметим, что россияне нанесли очередной удар по Харькову 26 апреля около 12 часов. В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что в результате обстрела были повреждены жилые дома и автомобили в Московском районе города. Сообщалось, что погибли две женщины и мужчина.
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