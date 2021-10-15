Харків'янка Ольга зараз лікується від ковіда в залізничній лікарні №2-жінка розповіла про нестерпні умови в медзакладі.
Українка з інвалідністю не може отримати навіть ортопедичний матрац, розповіла вона на своїй сторінці в Facebook.
"Тут не вистачає лікарів і медперсоналу, тут ніде помитися, тут шматки стін і стелі відвалюються прямо на голову, тут старі вікна і холодно. Хто пише мені, що я лежу на курорті - не дай вам Бог захворіти і потрапити на цей курорт", - обурюється харків'янка.
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Однак головною проблемою в лікарні пацієнтка називає неможливість отримати ортопедичний матрац, через відсутність якого вона не може нормально спати і всю ніч мучиться від болю, так як у неї проблеми зі спиною, інвалідність і сім перенесених операцій.
"Я кожен день і ніч мучуся, плачу від болю, не можу спати, не можу дихати. Благаю, прошу, дайте мені хоч матрац з таким ортопедичним ліжком, а лікарям байдужий мій біль", - скаржиться Ольга.
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