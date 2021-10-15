Харьковчанка Ольга сейчас лечится от ковида в железнодорожной больнице №2 - женщина рассказала о невыносимых условиях в медучреждении.
Украинка с инвалидностью не может получить даже ортопедический матрас, рассказала она на своей странице в Facebook.
"Здесь не хватает врачей и медперсонала, здесь нигде помыться, здесь куски стен и потолка отваливаются прямо на голову, здесь старые окна и холодно. Кто пишет мне, что я лежу на курорте - не дай вам Бог заболеть и попасть на этот курорт", - возмущается харьковчанка.
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Однако главной проблемой в больнице пациентка называет невозможность получить ортопедический матрас, из-за отсутствия которого она не может нормально спать и всю ночь мучается от болей, так как у нее проблемы со спиной, инвалидность и семь перенесенных операций.
"Я каждый день и ночь мучаюсь, плачу от боли, не могу спать, не могу дышать. Умоляю, прошу, дайте мне хоть матрас с такой ортопедической кровати, а врачам безразлична моя боль", - жалуется Ольга.
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