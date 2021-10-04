В харьковской «чернобыльской» больнице с 1 октября начали принимать пациентов с ковидом

Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

«Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, снова открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород», - заявила врач.

Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.

К середине дня 2 октября в заведении находилось уже свыше 150 пациентов.

"Врачи, медсестры, санитарочки до конца смены просто падают с ног", - заявила Омельяненко призывая украинцев соблюдать карантинные ограничения.

К слову, в Украине, в частности в Харькове, могут ввести принудительную вакцинацию

Об этом сообщил министр здравоохранения Ляшко.

"Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", - говорит Ляшко.

Кроме того он сообщил, что на днях комиссия по ТЭБ и ЧС должна ввести по всей Украине «желтый» уровень карантина.

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