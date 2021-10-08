У Харкові прийняли рішення про посилення карантину-заступник міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан зробила заяву.
Як передає видання НВ, за словами чиновниці, основні обмеження стосуватимуться кінотеатрів, театрів і всіх закладів, де збирається велика кількість людей.
Обов'язковою умовою перебування там-сертифікат про вакцинацію.
"Обмеження стосуються закладів, в яких бувають харків'яни: театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо про 50-відсоткову заповненість. І ставимо умови співробітниками цих закладів-вони повинні бути повністю вакциновані",-заявила Горбунова-Рубан.
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Працівники таких установ повинні перевіряти covid-сертифікацію.
Раніше повідомлялося, що Харків днями може опинитися в "червоній" зоні карантину.
Про це повідомила директор Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любов Махота.
"За рівнем госпіталізації при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,6%. Цей показник також перевищено два дні поспіль " - говорить Махота.
Для переходу регіону в" червону " зону передбачено перевищення критичного рівня три дні поспіль.
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