У Харкові прийняли рішення про посилення карантину-заступник міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан зробила заяву.

Як передає видання НВ, за словами чиновниці, основні обмеження стосуватимуться кінотеатрів, театрів і всіх закладів, де збирається велика кількість людей.

Обов'язковою умовою перебування там-сертифікат про вакцинацію.

"Обмеження стосуються закладів, в яких бувають харків'яни: театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо про 50-відсоткову заповненість. І ставимо умови співробітниками цих закладів-вони повинні бути повністю вакциновані",-заявила Горбунова-Рубан.

Працівники таких установ повинні перевіряти covid-сертифікацію.

Раніше повідомлялося, що Харків днями може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомила директор Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любов Махота.

"За рівнем госпіталізації при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,6%. Цей показник також перевищено два дні поспіль " - говорить Махота.



Для переходу регіону в" червону " зону передбачено перевищення критичного рівня три дні поспіль.

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