В Харькове приняли решение об усилении карантина - заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан сделала заявление.

Как передает издание НВ, по словам чиновницы, основные ограничения будут касаться кинотеатров, театров и всех заведений, где собирается большое количество людей.

Обязательным условием пребывания там - сертификат о вакцинации.

"Ограничения касаются заведений, в которых бывают харьковчане: театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим о 50-процентной заполненности. И ставим условия сотрудниками этих заведений — они должны быть полностью вакцинированы", — заявила Горбунова-Рубан.

Работники таких учреждений должны проверять COVID-сертификацию.

Ранее сообщалось, что Харьков на днях может оказаться в “красной” зоне карантина.

Об этом сообщила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

"По уровню госпитализации при критическом 60% мы имеем сегодня 68,6%. Этот показатель также превышен два дня подряд" – говорит Махота.



Для перехода региона в “красную” зону предусмотрено превышение критического уровня три дня подряд.

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