В Харькове приняли решение об усилении карантина - заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан сделала заявление.
Как передает издание НВ, по словам чиновницы, основные ограничения будут касаться кинотеатров, театров и всех заведений, где собирается большое количество людей.
Обязательным условием пребывания там - сертификат о вакцинации.
"Ограничения касаются заведений, в которых бывают харьковчане: театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим о 50-процентной заполненности. И ставим условия сотрудниками этих заведений — они должны быть полностью вакцинированы", — заявила Горбунова-Рубан.
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Работники таких учреждений должны проверять COVID-сертификацию.
Ранее сообщалось, что Харьков на днях может оказаться в “красной” зоне карантина.
Об этом сообщила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.
"По уровню госпитализации при критическом 60% мы имеем сегодня 68,6%. Этот показатель также превышен два дня подряд" – говорит Махота.
Для перехода региона в “красную” зону предусмотрено превышение критического уровня три дня подряд.
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