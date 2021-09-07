Харків'янці ампутувало ногу біля залізничної станції

Близько 8 вечора на станції «Інгулець» 39-річна мешканка Харкова намагалася застрибнути у вагон рухомого товарного поїзда.

Але жінка не розрахувала стрибок, впала на рейки і потрапила під колеса рухомого складу.

В результаті постраждала отримала пошкодження у вигляді травматичної ампутації лівої стопи і була госпіталізована в міську лікарню №17.

До слова, на харківському вокзалі неадекват заблокував рух поїздів.

Інцидент стався на вокзалі Харків-Левада - чоловік "намагався" звести рахунки з життям на очах у людей.

Побачивши, що провокація не діє заліз на електричку Харків-Ізюм і погрожував перегризти електропроводи.

За інформацією відділу поліції, виклик надійшов близько 5 ранку. На вулиці Вернадського між продавщицею і чоловіком виникла сварка - неадекват палицею вдарив жінку по руці, потім по огорожі заліз на дах залізничної платформи і почав кричати.

На місце виїхали наряд патрульних, слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції та бригада ДСНС.

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