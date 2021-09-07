Харьковчанке ампутировало ногу возле ж\д станции

Около 8 вечера на станции «Ингулец» 39-летняя жительница Харькова пыталась запрыгнуть в вагон движущегося товарного поезда.

Но женщина не рассчитала прыжок, упала на рельсы и попала под колеса движущегося состава.

В результате пострадавшая получила повреждения в виде травматической ампутации левой стопы и была госпитализирована в городскую больницу №17.

К слову, на харьковском вокзале неадекват заблокировал движение поездов.

Инцидент произошел на вокзале Харьков-Левада - мужчина "пытался" свести счеты с жизнью на глазах у людей.

Увидев, что провокация не действует залез на электричку Харьков-Изюм и угрожал перегрызть электропровода.

По информации отдела полиции, вызов поступил около 5 утра. На улице Вернадского между продавщицей и мужчиной возникла ссора - неадекват палкой ударил женщину по руке, затем по ограде залез на крышу железнодорожной платформы и начал кричать.

На место выехали наряд патрульных, следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и бригада ГСЧС.

Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

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