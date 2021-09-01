У Харкові збили школяра

Про аварію в Харкові повідомляють очевидці.

Так, ДТП сталося на нових будинках-на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.

За попередньою інформацією з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.

Подробиць про причини аварії поки немає.

До слова, у Харкові стався моторошний інцидент за участю вантажівки.

За словами очевидців, НП сталася в районі Кузинського мосту.

На кадрах опублікованих в мережі видно, що на повороті з бічної частини кузова випадають піноблоки і розсипаються на дорозі.

На щастя, автомобіль, що слідував за вантажівкою, тримав дистанцію, а Зустрічна смуга була порожньою, постраждалих в результаті НП немає.

Офіційна інформація уточнюється.

"Їхав незабаром після моменту, водила осколки на узбіччя носив", "його навіть ніяк не закріпили, Пі**ц. Слава Богу в той момент не було машин на сусідній смузі", "Раніше, я боявся тільки машин з гігантськими колодами, тепер боюся і машин з цеглинами", "та Че Нова фобія, завжди намагаюся від таких подалі триматися, на зустрічці звичайно особливо не вгадаєш", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

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