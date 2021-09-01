У Харкові збили школяра
Про аварію в Харкові повідомляють очевидці.
Так, ДТП сталося на нових будинках-на перехресті вулиць Харківських дивізій і Маршала Рибалко був збитий школяр.
За попередньою інформацією з хлопчиком все гаразд-він навіть намагався втекти з місця аварії.
Подробиць про причини аварії поки немає.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Найбагатша співачка України показала чоловіка-мільярдера і дочок, забруднених у багнюці: "З якого племені?"
Україна вводить нову сувору заборону з 1 вересня: кого вона торкнеться і до чого готуватися
Переможець "Голосу країни" і його вагітна дівчина не можуть жити в подарованій квартирі: з'ясувалася причина
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
До слова, у Харкові стався моторошний інцидент за участю вантажівки.
За словами очевидців, НП сталася в районі Кузинського мосту.
На кадрах опублікованих в мережі видно, що на повороті з бічної частини кузова випадають піноблоки і розсипаються на дорозі.
На щастя, автомобіль, що слідував за вантажівкою, тримав дистанцію, а Зустрічна смуга була порожньою, постраждалих в результаті НП немає.
Офіційна інформація уточнюється.
"Їхав незабаром після моменту, водила осколки на узбіччя носив", "його навіть ніяк не закріпили, Пі**ц. Слава Богу в той момент не було машин на сусідній смузі", "Раніше, я боявся тільки машин з гігантськими колодами, тепер боюся і машин з цеглинами", "та Че Нова фобія, завжди намагаюся від таких подалі триматися, на зустрічці звичайно особливо не вгадаєш", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.
Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі
Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео
Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".