В Харькове сбили школьника
Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Так, ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.
По предварительной информации с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.
Подробностей о причинах авариии пока нет.
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К слову, в Харькове произошел жуткий инцидент с участием грузовика.
По словам очевидцев, ЧП произошло в районе Кузинского моста.
На кадрах опубликованных в сети видно, что на повороте из боковой части кузова выпадают пеноблоки и рассыпаются на дороге.
К счастью, следовавший за грузовиком автомобиль держал дистанцию, а встречная полоса была пустой, пострадавших в результате ЧП нет.
Официальная информация уточняется.
"Ехал вскоре после момента, водила осколки на обочину носил", "Его даже никак не закрепили, пи**ц. Слава Богу в тот момент не было машин на соседней полосе", "Раньше, я боялся только машин с гигантскими брёвнами, теперь боюсь и машин с кирпичами", "Та че новая фобия, всегда стараюсь от таких подальше держаться, на встречке конечно особо не угадаешь", - пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".