В Харкові на будівництві стався нещасний випадок
Про це повідомили в соцмережі.
Так, 31 серпня на будівельному майданчику на вулиці Василя Стуса стався смертельний інцидент
Медики повідомили, що 44-річний чоловік помер ще до приїзду швидкої допомоги.
"Помер на місці відразу від черепно-мозкової відкритої травми", - заявив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
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Офіційна інформація уточнюється.
До слова, у Харкові під мостом виявили тіло чоловіка.
"Під мостом знайшли труп. "Швидка" працює на місці. Кажуть, зістрибнув з мосту", - написали свідки інциденту.
За словами поліції, на тілі чоловіка не виявлено слідів насильницької смерті.
Деталі події встановлюються. На місці працювали медики і співробітники поліції.
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