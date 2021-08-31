В Харкові на будівництві стався нещасний випадок

Про це повідомили в соцмережі.

Так, 31 серпня на будівельному майданчику на вулиці Василя Стуса стався смертельний інцидент

Медики повідомили, що 44-річний чоловік помер ще до приїзду швидкої допомоги.

"Помер на місці відразу від черепно-мозкової відкритої травми", - заявив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Офіційна інформація уточнюється.

До слова, у Харкові під мостом виявили тіло чоловіка.

"Під мостом знайшли труп. "Швидка" працює на місці. Кажуть, зістрибнув з мосту", - написали свідки інциденту.

За словами поліції, на тілі чоловіка не виявлено слідів насильницької смерті.

Деталі події встановлюються. На місці працювали медики і співробітники поліції.

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