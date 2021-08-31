В Харькове на стройке произошел несчастный случай

Об этом сообщили в соцсети.

Так, 31 августа на строительной площадке на улице Василия Стуса произошел смертельный инцидент

Медики сообщили, что 44-летний мужчина умер еще до приезда скорой помощи.

“Умер на месте сразу от черепно-мозговой открытой травмы”, — заявил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Официальная информация уточняется.

К слову, в Харькове под мостом обнаружили тело мужчины.

"Под мостом нашли труп. «Скорая» работает на месте. Говорят, спрыгнул с моста», - написали свидетели инцидента.

По словам полиции, на теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти.

Детали происшествия устанавливаются. На месте работали медики и сотрудники полиции.

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