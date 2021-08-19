У Харкові інспекція з паркування змінила графік роботи

Про це розповів начальник відділу правового забезпечення Олексій Бруслик.

Раніше інспектори шукали порушників паркування тільки в будні дні, але харків'яни і гості міста найчастіше порушують ПДР у вихідні.

Тому з 21 серпня набуває чинності новий графік роботи інспекції з паркування.

Часте порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспорту відбувається біля парку Горького, саду імені Шевченка та міських ринків.

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До слова, у Харкові професора вишу, яка брала хабарі, оштрафують.

Так, у червні 2017 року до професора звернулася студентка четвертого курсу факультету "бізнесу та фінансів".

Дівчині потрібно було закрити "хвости" з двох предметів. Від студентки професор отримала 2,5 тисячі гривень.

Київський районний суд міста Харкова визнав професора кафедри "організації виробництва та Управління персоналом" винною.

Жінка відбулася штрафом у розмірі 6 800 гривень.

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