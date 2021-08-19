В Харькове инспекция по парковке изменила график работы
Об этом рассказал начальник отдела правового обеспечения Алексей Бруслик.
Раньше инспекторы искали нарушителей парковки только в будние дни, но харьковчане и гости города чаще всего нарушают ПДД в выходные.
Поэтому с 21 августа вступает в силу новый график работы инспекции по парковке.
Частое нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспорта происходит возле парка Горького, сада имени Шевченко и городских рынков.
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К слову, в Харькове профессора ВУЗа, которая брала взятки, оштрафуют.
Так, в июне 2017 года к профессору обратилась студентка четвертого курса факультета "Бизнеса и финансов".
Девушке нужно было закрыть "хвосты" по двум предметам. От студентки профессор получила 2,5 тысячи гривен.
Киевский районный суд города Харькова признал профессора кафедры "Организации производства и управления персоналом" виновной.
Женщина отделалась штрафом в размере 6 800 гривен.
Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.
Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.
Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.