Уже с 21 августа

В Харькове инспекция по парковке изменила график работы

Об этом рассказал начальник отдела правового обеспечения Алексей Бруслик.

Раньше инспекторы искали нарушителей парковки только в будние дни, но харьковчане и гости города чаще всего нарушают ПДД в выходные.

Поэтому с 21 августа вступает в силу новый график работы инспекции по парковке.

Частое нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспорта происходит возле парка Горького, сада имени Шевченко и городских рынков.

К слову, в Харькове профессора ВУЗа, которая брала взятки, оштрафуют.

Так, в июне 2017 года к профессору обратилась студентка четвертого курса факультета "Бизнеса и финансов".

Девушке нужно было закрыть "хвосты" по двум предметам. От студентки профессор получила 2,5 тысячи гривен.

Киевский районный суд города Харькова признал профессора кафедры "Организации производства и управления персоналом" виновной.

Женщина отделалась штрафом в размере 6 800 гривен.