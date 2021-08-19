Пішов з життя видатний професор Харківського політеху
Ветеран Другої світової війни Віктор Довбня помер 17 серпня на 97 - му році життя,
"Ректорат НТУ "ХПІ", директорат Навчально-наукового Інституту енергетики, електроніки, електромеханіки, колективи кафедр" Автоматизовані електромеханічні системи "та" Промислова і біомедична електроніка" висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Віктора Тимофійовича Довбні", - йдеться в повідомленні колективу Харківського вузу.
До слова, нещодавно на Харківщині дівчина, яка зникла під час вечірки з друзями, була знайдена мертвою.
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Вікторія відпочивала разом з компанією молодих людей на В'яловському водосховищі. Під час катання на катамаранах в якийсь момент дівчина не втрималася і впала у воду-з тих пір її ніхто не бачив.
Вікторію шукали водолази два дні, але тоді її так і не знайшли.
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