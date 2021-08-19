Ушел из жизни выдающийся профессор Харьковского политеха
Ветеран Второй мировой войны Виктор Долбня умер 17 августа на 97-м году жизни,
"Ректорат НТУ "ХПИ", директорат Учебно-научного института энергетики, электроники, электромеханики, коллективы кафедр "Автоматизированные электромеханические системы" и "Промышленная и биомедицинская электроника" выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Тимофеевича Долбни", - говорится в сообщении колектива харьковского ВУЗа.
К слову, недавно на Харьковщине девушка, которая пропала во время вечеринки с друзьями, была найдена мертвой.
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Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище. Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел.
Викторию искали водолазы два дня, но тогда ее так и не нашли.
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