Ушел из жизни выдающийся профессор Харьковского политеха

Ветеран Второй мировой войны Виктор Долбня умер 17 августа на 97-м году жизни, сообщили в ВУЗе.

"Ректорат НТУ "ХПИ", директорат Учебно-научного института энергетики, электроники, электромеханики, коллективы кафедр "Автоматизированные электромеханические системы" и "Промышленная и биомедицинская электроника" выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Тимофеевича Долбни", - говорится в сообщении колектива харьковского ВУЗа.

К слову, недавно на Харьковщине девушка, которая пропала во время вечеринки с друзьями, была найдена мертвой.

Виктория отдыхала вместе с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище. Во время катания на катамаранах в какой-то момент девушка не удержалась и упала в воду - с тех пор её никто не видел.

Викторию искали водолазы два дня, но тогда ее так и не нашли.

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