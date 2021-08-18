На трасі Київ-Харків-Довжанський страшна ДТП
Про це повідомили в ГУ Національної поліції в Харківській області.
29-річний водій автомобіля "Опель", рухаючись з Харкова в бік Ізюма, не дотримувався дистанції і зіткнувся з причепом автомобіля"КамАЗ".
В Оpel Kadett в момент аварії був водій, його дружина і двоє дітей – 7 років і 10 місяців.
На жаль, батько сім'ї загинув на місці, його тіло довелося деблокувати з машини співробітнкам ДСНС.
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Матір і дітей доставили в лікарню до Харкова, за словами медиком у них "травми середнього ступеня тяжкості".
До слова, у Харкові збили дівчину на переході
Як повідомляє телеграм-канал "Труха", страшна подія сталася на Роганській.
"Підписник повідомляє, що бусик збив дівчину на пішохідному переході.
Деталі трагедії уточнюються", - йдеться в повідомленні.
На даний момент офіційної інформації про ДТП немає. Всі подробиці з'ясовуються.
Відео з місця трагедії можна побачити тут.
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