На трассе Киев – Харьков – Довжанский страшное ДТП

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.

В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.

К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.

Мать и детей доставили в больницу в Харьков, по словам медиком у них “травмы средней степени тяжести”.

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Как сообщает телеграм-канал "Труха", страшное событие роизошло на Роганской.

"Подписчик сообщает, что бусик сбил девушку на пешеходном переходе.

Детали трагедии уточняются", - говорится в сообщении.

На данный момент официальной информации о ДТП нет. Все подробности выясняются.

Видео с места трагедии можно увидеть здесь.

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