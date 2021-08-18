На трассе Киев – Харьков – Довжанский страшное ДТП
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
29-летний водитель автомобиля “Опель”, двигаясь из Харькова в сторону Изюма, не придерживался дистанции и столкнулся с прицепом автомобиля “КамАЗ”.
В Оpel Kadett в момент аварии был водитель, его жена и двое детей – 7 лет и 10 месяцев.
К сожалению, отец семьи погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины сотруднкам ГСЧС.
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Мать и детей доставили в больницу в Харьков, по словам медиком у них “травмы средней степени тяжести”.
К слову, в Харькове сбили девушку на переходе
Как сообщает телеграм-канал "Труха", страшное событие роизошло на Роганской.
"Подписчик сообщает, что бусик сбил девушку на пешеходном переходе.
Детали трагедии уточняются", - говорится в сообщении.
На данный момент официальной информации о ДТП нет. Все подробности выясняются.
Видео с места трагедии можно увидеть здесь.
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