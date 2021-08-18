У Харкові через ремонт на проспекті з'явилися величезні затори

Про це повідомляє телеграм-канал"ХХ".

Влада відкрила проїзд по Московському проспекту, де все ще йдуть ремонтні роботи.



Через недоступність всіх смуг руху та перебування на проїжджій частині ремонтної техніки, вздовж проспекту утворився серйозний затор.

"Московський проспект як і Горілий не доробили, але відкривають. Пробки нереальні, об'їжджайте", - йдеться в повідомленні.

До слова, у Харкові збили дівчину на переході

Як повідомляє телеграм-канал "Труха", страшна подія сталася на Роганській.

"Підписник повідомляє, що бусик збив дівчину на пішохідному переході.

Деталі трагедії уточнюються", - йдеться в повідомленні.

На даний момент офіційної інформації про ДТП немає. Всі подробиці з'ясовуються. На місці працювали медики швидкої.

Відео з місця трагедії можна побачити тут.

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