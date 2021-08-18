В Харькове из-за ремонта на проспекте появились огромные пробки

Об этом сообщает телеграм-канал "ХХ".

Власти открыли проезд по Московскому проспекту, где все еще идут ремонтные работы.



Из-за недоступности всех полос движения и пребывания на проезжей части ремонтной техники, вдоль проспекта образовалась серьезная пробка.

"Московский проспект как и Горелый не доделали, но открывают. Пробки нереальные, объезжайте", - говорится в сообщении.

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Как сообщает телеграм-канал "Труха", страшное событие роизошло на Роганской.

"Подписчик сообщает, что бусик сбил девушку на пешеходном переходе.

Детали трагедии уточняются", - говорится в сообщении.

На данный момент официальной информации о ДТП нет. Все подробности выясняются. На месте работали медики скорой.

Видео с места трагедии можно увидеть здесь.

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