З'явилися деталі і кадри з місця

Харків'яни випадково натрапили на "подарунок" з минулого

Про це очевидці повідомили в соціальних мережах.

Так, 12 серпня жителі Харкова по вулиці Докучаєвській, 12, виявили бомбу часів Другої світової війни.

На місці працює поліція. Всі подробиці з'ясовуються.

Нещодавно повідомлялося, що в Харкові знайшли міну в приватному дворі

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

У прес-службі повідомили, що міну в Харкові виявили місцеві жителі на території Шевченківського району.

Всього рятувальники ліквідували загрозу від 10 застарілих боєприпасів часів Другої світової, які знаходилися в населених пунктах Харківського та Чугуївського районів області.

Піротехніни ліквідували всі боєприпаси підірвали того ж дня на спеціальних полігонах.

На щастя, постраждалих від моторошних знахідок в Харківській області немає.

Також надавно повідомлялося, що в Україні сталася ДТП з військовою технікою, з'явилися кадри: "намагалися протиснутися"

Як Politeka писала, що діти вирішили пограти зі знайденим снарядом у Києві, фото: чим все закінчилося

Також Politeka писала, що стався потужний вибух у шахті на Донбасі, вижили не всі: У ДСНС розкрили подробиці трагедії