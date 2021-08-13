Харків'яни випадково натрапили на "подарунок" з минулого
Про це очевидці повідомили в соціальних мережах.
Так, 12 серпня жителі Харкова по вулиці Докучаєвській, 12, виявили бомбу часів Другої світової війни.
На місці працює поліція. Всі подробиці з'ясовуються.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
Україну очікує спалах штаму "Дельта", в МОЗ терміново попередили: "Передається за 10 секунд"
На пасажирський потяг напали під Одесою: термінова Заява Укрзалізниці
Оля Полякова відмовилася працювати з екс-продюсером Лободи: "Мені не потрібен поруч..."
Еллерт ошелешив вчинком після розставання з Мішиною: "А говорив, що ніколи"
Нещодавно повідомлялося, що в Харкові знайшли міну в приватному дворі
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
У прес-службі повідомили, що міну в Харкові виявили місцеві жителі на території Шевченківського району.
Всього рятувальники ліквідували загрозу від 10 застарілих боєприпасів часів Другої світової, які знаходилися в населених пунктах Харківського та Чугуївського районів області.
Піротехніни ліквідували всі боєприпаси підірвали того ж дня на спеціальних полігонах.
На щастя, постраждалих від моторошних знахідок в Харківській області немає.
Також надавно повідомлялося, що в Україні сталася ДТП з військовою технікою, з'явилися кадри: "намагалися протиснутися"
Як Politeka писала, що діти вирішили пограти зі знайденим снарядом у Києві, фото: чим все закінчилося
Також Politeka писала, що стався потужний вибух у шахті на Донбасі, вижили не всі: У ДСНС розкрили подробиці трагедії