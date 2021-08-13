Харьковчане случайно наткнулись на "подарок" из прошлого
Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Так, 12 августа жители Харькова по улице Докучаевской, 12, обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.
На месте работает полиция. Все подробности выясняются.
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Недавно сообщалось, что в Харькове нашли мину в частном дворе
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
В пресс-службе сообщили, что мину в Харькове обнаружили местные жителе на территории Шевченковского района.
Всего спасатели ликвидировали угрозу от 10 устаревших боеприпасов времен Второй мировой, которые находились в населенных пунктах Харьковского и Чугуевского районов области.
Пиротехнини ликвидировали все боеприпасы взорвали в тот же день на специальных полигонах.
К счастью, пострадавших от жутких находок в Харьковской области нет.
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