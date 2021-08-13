Появились детали и кадры с места

Харьковчане случайно наткнулись на "подарок" из прошлого

Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Так, 12 августа жители Харькова по улице Докучаевской, 12, обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

На месте работает полиция. Все подробности выясняются.

Недавно сообщалось, что в Харькове нашли мину в частном дворе

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

В пресс-службе сообщили, что мину в Харькове обнаружили местные жителе на территории Шевченковского района.

Всего спасатели ликвидировали угрозу от 10 устаревших боеприпасов времен Второй мировой, которые находились в населенных пунктах Харьковского и Чугуевского районов области.

Пиротехнини ликвидировали все боеприпасы взорвали в тот же день на специальных полигонах.

К счастью, пострадавших от жутких находок в Харьковской области нет.

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