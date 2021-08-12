У Харкові на перехресті зіткнулися два автомобілі

Аварія сталася сьогодні, 12 серпня, близько 13:45 на перехресті проспекту Науки і вулиці Ляпунова.

В результаті зіткнення у вантажній "Газелі" відірвало кабіну, легковик BMW, який влетів у "Газель", отримав значні пошкодження.

За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень ніхто з учасників аварії не отримав.

Всі деталі аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію.

Про це повідомив Telegram-канал "ХС Салтівка".

Відомо, що в понеділок, 9 серпня, аварія сталася з рейсовим автобусом "Лазурне – Харків".

За словами очевидців, під час руху по трасі водій заснув і транспортний засіб влетів у відбійник.

Подія трапилася недалеко від Нової Водолаги.

"За непідтвердженою інформацією, у водія відірвало ногу", - повідомляється в мережі.

До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

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