У Харкові на перехресті зіткнулися два автомобілі
Аварія сталася сьогодні, 12 серпня, близько 13:45 на перехресті проспекту Науки і вулиці Ляпунова.
В результаті зіткнення у вантажній "Газелі" відірвало кабіну, легковик BMW, який влетів у "Газель", отримав значні пошкодження.
За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень ніхто з учасників аварії не отримав.
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Всі деталі аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію.
Про це повідомив Telegram-канал "ХС Салтівка".
Відомо, що в понеділок, 9 серпня, аварія сталася з рейсовим автобусом "Лазурне – Харків".
За словами очевидців, під час руху по трасі водій заснув і транспортний засіб влетів у відбійник.
Подія трапилася недалеко від Нової Водолаги.
"За непідтвердженою інформацією, у водія відірвало ногу", - повідомляється в мережі.
До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.
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