В Харькове на перекрестке столкнулись два автомобиля

Авария произошла сегодня, 12 августа, около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.

В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.

По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.

Все детали аварии выясняются.

Напомним, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию.

Об этом сообщил Telegram-канал "ХС Салтовка".

Известно, что в понедельник, 9 августа, авария произошла с рейсовым автобусом "Лазурное – Харьков".

По словам очевидцев, во время движения по трассе водитель заснул и транспортное средство влетело в отбойник.

Происшествие случилось недалеко от Новой Водолаги.

"По неподтвержденной информации, у водителя оторвало ногу", - сообщается в сети.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.