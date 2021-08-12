В Харькове на перекрестке столкнулись два автомобиля
Авария произошла сегодня, 12 августа, около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.
В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.
По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.
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Все детали аварии выясняются.
Напомним, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию.
Об этом сообщил Telegram-канал "ХС Салтовка".
Известно, что в понедельник, 9 августа, авария произошла с рейсовым автобусом "Лазурное – Харьков".
По словам очевидцев, во время движения по трассе водитель заснул и транспортное средство влетело в отбойник.
Происшествие случилось недалеко от Новой Водолаги.
"По неподтвержденной информации, у водителя оторвало ногу", - сообщается в сети.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
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