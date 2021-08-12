Жителі Харківської області продовжують купатися в небезпечних водоймах
Про це інформує телеграм-канал "Веха".
«На Журавлівському гідропарку, Безлюдівському та Петренківському водоймах, на Основ'янському озері через перевищення вмісту кишкової палички у воді не можна купатися. Але, як бачимо, охочих поплавати на Журавлівці і сьогодні вистачає", - йдеться в повідомленні.
Відео з місця відпочинку харків'ян можна побачити тут.
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Також на початку літа небезпечним назвали пляж" Комсомольський " і зони відпочинку на річці Берестова в Краснограді.
Там на літр води було до 24 тисяч лактопозитивних кишкових паличок - це майже в п'ять разів перевищувало норму.
Також були обмеження через антигени ротавірусної інфекції в річці Берестовій.
Крім того, нещодавно повідомлялося, що в Харківській області за два неповних місяці літа потонуло 10 дітей.
Моторошну статистику опублікували в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області.
З початку літа на водоймах регіону потонуло 10 дітей.
"Як показує сумна статистика, більшість трагедій сталася з дітьми, які перебували біля води без нагляду дорослих", — розповіли в поліції.
Нагадаємо, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"
Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.
Крім того Politeka писала, про те, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".