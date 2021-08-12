Харків'ян це не лякає!

Жителі Харківської області продовжують купатися в небезпечних водоймах

Про це інформує телеграм-канал "Веха".

«На Журавлівському гідропарку, Безлюдівському та Петренківському водоймах, на Основ'янському озері через перевищення вмісту кишкової палички у воді не можна купатися. Але, як бачимо, охочих поплавати на Журавлівці і сьогодні вистачає", - йдеться в повідомленні.

Відео з місця відпочинку харків'ян можна побачити тут.

Також на початку літа небезпечним назвали пляж" Комсомольський " і зони відпочинку на річці Берестова в Краснограді.

Там на літр води було до 24 тисяч лактопозитивних кишкових паличок - це майже в п'ять разів перевищувало норму.

Також були обмеження через антигени ротавірусної інфекції в річці Берестовій.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що в Харківській області за два неповних місяці літа потонуло 10 дітей.

Моторошну статистику опублікували в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області.

З початку літа на водоймах регіону потонуло 10 дітей.

"Як показує сумна статистика, більшість трагедій сталася з дітьми, які перебували біля води без нагляду дорослих", — розповіли в поліції.

Нагадаємо, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"

Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.

Крім того Politeka писала, про те, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".