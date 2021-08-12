Харьковчан это не пугает!

Жители Харьковской области продолжают купаться в опасных водоемах

Об этом информирует телеграм-канал "Веха".

«На Журавлевском гидропарке, Безлюдовском и Петренковском водоемах, на Основянском озере из-за превышения содержания кишечной палочки в воде нельзя купаться. Но, как видим, желающих поплавать на Журавлёвке и сегодня хватает», - говорится в сообщении.

Видео с места отдыха харьковчан можно увидеть здесь.

Также в начале лета опасным назвали пляж "Комсомольский" и зоны отдыха на реке Берестовая в Краснограде.

Там на литр воды было до 24 тысяч лактопозитивных кишечных палочек - это почти в пять раз превышало норму.

Также были ограничения из-за антигенов ротавирусной инфекции в реке Берестовой.

Кроме того, недавно сообщалось, что в Харьковской области за два неполных месяца лета утонуло 10 детей.

Жуткую статистику опубликовали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

С начала лета на водоемах региона утонуло 10 детей.

"Как показывает печальная статистика, большинство трагедий произошло с детьми, которые находились у воды без присмотра взрослых", — рассказали в полиции.

Напомним, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"

Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.

Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".