Жители Харьковской области продолжают купаться в опасных водоемах
Об этом информирует телеграм-канал "Веха".
«На Журавлевском гидропарке, Безлюдовском и Петренковском водоемах, на Основянском озере из-за превышения содержания кишечной палочки в воде нельзя купаться. Но, как видим, желающих поплавать на Журавлёвке и сегодня хватает», - говорится в сообщении.
Видео с места отдыха харьковчан можно увидеть здесь.
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Также в начале лета опасным назвали пляж "Комсомольский" и зоны отдыха на реке Берестовая в Краснограде.
Там на литр воды было до 24 тысяч лактопозитивных кишечных палочек - это почти в пять раз превышало норму.
Также были ограничения из-за антигенов ротавирусной инфекции в реке Берестовой.
Кроме того, недавно сообщалось, что в Харьковской области за два неполных месяца лета утонуло 10 детей.
Жуткую статистику опубликовали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
С начала лета на водоемах региона утонуло 10 детей.
"Как показывает печальная статистика, большинство трагедий произошло с детьми, которые находились у воды без присмотра взрослых", — рассказали в полиции.
Напомним, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"
Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.
Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".