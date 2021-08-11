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Харків'янці виписали "новий" штраф

У будинку у жінки було брудно і стояв неприємний запах, у дворі купою лежало гниюче сміття. Заява в поліцію надійшла від сусіда, у якого вже не було сил терпіти сморід.

48-річну жительку Чугуєва Харківської області, яка самостійно виховує підлітка, покарали за антисанітарію.

На жінку склали протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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Так, на Салтівці сталася незвичайна аварія.

Вантажівка, що вивозила сміття, провалилася в яму прямо на дорозі.

Автомобіль пішов під асфальт задніми колесами і не міг виїхати.

Місцеві стверджують, що проблеми з асфальтом виникли з вини "водоканалу", який не відновив дорогу після ремонту водопровідних мереж на вул.Гвардійців-Широнінців.

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