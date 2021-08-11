Вот это да!

Харьковчанке выписали "новый" штраф

В доме у женщины было грязно и стоял неприятный запах, во дворе кучей лежал гниющий мусор. Заявление в полицию поступило от соседа, у которого уже не было сил терпеть вонь.

48-летнюю жительницу Чугуева Харьковской области, которая самостоятельно воспитывает подростка, наказали за антисанитарию.

На женщину составили протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К слову, в Харькове мусоровоз "утонул" в яме

Так, на Салтовке произошла необычная авария.

Грузовик, вывозивший мусор, провалился в яму прямо на дороге.

Автомобиль ушел под асфальт задними колесами и не мог выехать.

Местные утверждают, что проблемы с асфальтом возникли по вине "Водоканала", который не восстановил дорогу после ремонта водопроводных сетей на ул. Гвардейцев-Широнинцев.

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Как сообщала Politeka, украинцы могут начать платить европейский штраф: 500 долларов вместо 510 гривен.

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