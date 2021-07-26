До Харкова повертається пекельна спека
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Синоптики повідомили, що 26 і 27 липня температура повітря прогріється до 33 градусів. Опадів у ці дні не передбачаються.
28 липня температура підніметься до 34 градусів тепла, опадів цього дня не очікуються.
А ось з 26 по 30 липня в лісах Харківщини переважатиме надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.
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Нагадаємо, що в Харківській області загорілося пшеничне поле.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
Інформація про пожежу на пульт «101» надійшла вдень 21 липня.
На місце НП екстрено злетілися пожежники. На момент прибуття рятувальників полум'я поширилося на площу 0,5 га.
Пожежу оперативно ліквідували місцеві жителі до прибуття рятувальників.
За попередніми даними, причиною загоряння пшеничного поля став порив вітру і як результат коротке замикання електричного дроту.
До слова, у Харківській висотці спалахнула пожежа: кадри з місця нещастя.
Як повідомляла Politeka, у Харкові спалахнуло звалище, кадри НП: рятувальники кинули всі сили
Також Politeka писала, що масштабна пожежа розгорілася в Харкові, на допомогу кинуто цілий потяг: кадри НП.