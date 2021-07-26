В Харьков возвращается адская жара

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики сообщили, что 26 и 27 июля температура воздуха прогреется до 33 градусов. Осадков в эти дни не предвидятся.

28 июля температура поднимется до 34 градусов тепла, осадков в этот день не ожидаются.

А вот с 26 по 30 июля в лесах Харьковщины будет преобладать чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Напомним, что в Харьковской области загорелось пшеничное поле.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре на пульт «101» поступила днем 21 июля.

На место ЧП экстренно слетелись пожарные. На момент прибытия спасателей пламя распространилось на площадь 0,5 га.

Пожар оперативно ликвидировали местные жители до прибытия спасателей.

По предварительным данным, причиной возгорания пшеничного поля стал порыв ветра и как результат короткое замыкания электрического провода.