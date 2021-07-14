В Харькове вспыхнул пожар

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.

В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, в Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности

5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.

С начала года на таких пожарах погибли три человека.

Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.

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