У харківському метро побилися пасажири

Про це повідомили в прес-службі КП «Харківський метрополітен».

Так, 13 липня близько ввечері сталася бійка між двома пасажирами.

Пізніше бійка продовжилася на платформі станції метро «Академіка Барабашова». Поліція затримала учасників бійки.

"Чоловік у зеленій футболці зробив зауваження хлопцеві через портфель, який йому нібито заважав. У відповідь отримав розсічення брови", - повідомив телеграм-канал"ХС Харків".

В результаті бійки у одного з пасажирів сильно розбите обличчя.

Нагадаємо, в метро Харкова бабуся втратила онука

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, до них звернулася стурбована жінка, яка повідомила про зникнення дитини в харківській підземці.

"Вона розповіла, що перебувала з онуком у підземці, відволіклася на хвилину, а коли обернулася - зрозуміла, що дитина зникла", - кажуть правоохоронці.

Патрульні повністю оглянули територію метро. На щастя, дитини знайшли і передали бабусі.

З родичкою дитини співробітники поліції провели профілактичну бесіду.

До слова, у Харківській області сталася страшна аварія, фото: водій помер на місці

Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у страшну ДТП у Харкові: кадри з місця аварії

Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри