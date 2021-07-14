У харківському метро побилися пасажири
Про це повідомили в прес-службі КП «Харківський метрополітен».
Так, 13 липня близько ввечері сталася бійка між двома пасажирами.
Пізніше бійка продовжилася на платформі станції метро «Академіка Барабашова». Поліція затримала учасників бійки.
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В результаті бійки у одного з пасажирів сильно розбите обличчя.
Нагадаємо, в метро Харкова бабуся втратила онука
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, до них звернулася стурбована жінка, яка повідомила про зникнення дитини в харківській підземці.
"Вона розповіла, що перебувала з онуком у підземці, відволіклася на хвилину, а коли обернулася - зрозуміла, що дитина зникла", - кажуть правоохоронці.
Патрульні повністю оглянули територію метро. На щастя, дитини знайшли і передали бабусі.
З родичкою дитини співробітники поліції провели профілактичну бесіду.
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