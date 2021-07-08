У Харкові зіткнулися відразу три авто
Про це повідомили в прес-центрі ГУНП в Харківській області.
Потрійна аварія на Московському проспекті трапилася 7 липня близько 9: 00-зіткнулися відразу три авто: Skoda Octavia, Kia Optima і "ЛуАЗ".
В результаті зіткнення постраждала пасажирка, яка перебувала в автомобілі Skoda, 19-річну дівчину забрали медики швидкої.
Поліція з'ясовує всі обставини аварії.
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Нагадаємо, в центрі Харкова сталася бійка
Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.
Інформація про подію надійшла 8 липня о 03:50 від 29-річної жінки.
Правоохоронці прибулі на місце бійки з'ясували, що під час бійки постраждав 27-річний хлопець - у нього були порізані руки, а другим учасником бійки виявився 34-річний харків'янин.
Інцидент кваліфікували за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
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