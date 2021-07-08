В Харькове столкнулись сразу три авто
Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.
Тройная авария на Московском проспекте случилась 7 июля около 9:00 - столкнулись сразу три авто: Skoda Octavia, Kia Optima и “ЛуАЗ”.
В результате столкновения пострадала пассажирка, которая находилась в автомобиле Skoda, 19-летнюю девушку забрали медики скорой.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Трагедия потрясла экс-мужа Наташи Королевой, подробности: "До последнего хотелось верить, что люди останутся живы"
Влад Яма рассекретил, чем кормят звезд "1+1" в столовой и сколько это стоит: неожиданные кадры
Леся Никитюк и Полякова не сдержались, увидев, какой Сумская была в 16 лет: "Боже, Оля..."
"Холостячка" Ксения Мишина раскрыла правду об отношениях с Эллертом, видео: "Во время сложных периодов..."
Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
Напомним, в центре Харькова произошла драка
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.
Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.
Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"