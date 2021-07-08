В Харькове столкнулись сразу три авто

Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.

Тройная авария на Московском проспекте случилась 7 июля около 9:00 - столкнулись сразу три авто: Skoda Octavia, Kia Optima и “ЛуАЗ”.

В результате столкновения пострадала пассажирка, которая находилась в автомобиле Skoda, 19-летнюю девушку забрали медики скорой.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Напомним, в центре Харькова произошла драка

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.

Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

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