У Харкові агресивний чоловік накинувся на медиків

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У понеділок, 5 липня, близько 19:46 агресивний 44-річний пацієнт погрожував медикам швидкої допомоги і намагався вибити скло в спеціалізованому авто.

Лікарі натиснули тривожну кнопку і викликали поліцію.

Працівники швидкої заспокоїли харків'янина і продовжили роботу.

Нагадаємо, що в Харківській області четверо людей постраждали під час відпочинку на воді

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Трирічна дівчинка ледь не потонула в надувному басейні - медики прибули на місце і надали екстрену допомогу.

Дівчинку з діагнозом "спіральна асфіксія через утоплення" госпіталізували.

До лікарні госпіталізували 16-річного харків'янина, який впав у воду з катамарану.

Травми на водоймах отримали двоє дорослих, на річці Сіверський Донець постраждав 36-річний чоловік.

39-річний чоловік травмувався під час пірнання на Основ'янському озері.

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