У Харкові агресивний чоловік накинувся на медиків
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
У понеділок, 5 липня, близько 19:46 агресивний 44-річний пацієнт погрожував медикам швидкої допомоги і намагався вибити скло в спеціалізованому авто.
Лікарі натиснули тривожну кнопку і викликали поліцію.
Працівники швидкої заспокоїли харків'янина і продовжили роботу.
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Нагадаємо, що в Харківській області четверо людей постраждали під час відпочинку на воді
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Трирічна дівчинка ледь не потонула в надувному басейні - медики прибули на місце і надали екстрену допомогу.
Дівчинку з діагнозом "спіральна асфіксія через утоплення" госпіталізували.
До лікарні госпіталізували 16-річного харків'янина, який впав у воду з катамарану.
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