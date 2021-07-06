В Харькове агрессивный мужчина набросился на медиков

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В понедельник, 5 июля, около 19:46 агрессивный 44-летний пациент угрожал медикам скорой помощи и пытался выбить стекло в специализированном авто.

Врачи нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.

Работники скорой успокоили харьковчанина и продолжили работу.

Напомним, что в Харьковской области четверо людей пострадали во время отдыха на воде

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Трехлетняя девочка едва не утонула в надувном бассейне - медики прибыли на место и оказали экстренную помощь.

Девочку с диагнозом "спирационная асфиксия из-за утопления" госпитализировали.

В больницу госпитализировали 16-летнего харьковчанина, упавшего в воду из катамарана.

Травмы на водоемах получили двое взрослых, на реке Северский Донец пострадал 36-летний мужчина.

39-летний мужчина травмировался во время ныряния на Основянском озере.

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