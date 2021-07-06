В Харькове агрессивный мужчина набросился на медиков
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В понедельник, 5 июля, около 19:46 агрессивный 44-летний пациент угрожал медикам скорой помощи и пытался выбить стекло в специализированном авто.
Врачи нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.
Работники скорой успокоили харьковчанина и продолжили работу.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Полякова безжалостно ответила Меладзе на оскорбления, припомнив ему все грехи: «Разожгли во мне желание рассказать больше»
Загадочная трагедия в Польше унесла жизнь 20-летней украинки: без матери остался ребенок
Солистку Go_A Павленко застали за кулисами в странной позе с шаром на голове: "Ого, это даже не..."
Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере, Ротару не сдержалась: «Трудно подобрать слова…»
Напомним, что в Харьковской области четверо людей пострадали во время отдыха на воде
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Трехлетняя девочка едва не утонула в надувном бассейне - медики прибыли на место и оказали экстренную помощь.
Девочку с диагнозом "спирационная асфиксия из-за утопления" госпитализировали.
В больницу госпитализировали 16-летнего харьковчанина, упавшего в воду из катамарана.
Травмы на водоемах получили двое взрослых, на реке Северский Донец пострадал 36-летний мужчина.
39-летний мужчина травмировался во время ныряния на Основянском озере.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"