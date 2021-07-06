Харків'яни отруїлися нітратами

Про це інформує ТРК "Лозова".

У місті Лозовій двоє людей отруїлися нітратами, люди їли ранню картоплю і редиску.

Небезпечні хімічні речовини, що містяться в овочах відправили харків'ян на лікарняні ліжка.

Такі дані за весняний період 2021 року озвучили місцеві медики.

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Лікарі просять людей утримуватися від покупок ранніх фруктів і овочів.

Нагадаємо, що в Харкові сталося масове отруєння.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Хворих госпіталізували до міської лікарні №31 та дитячої лікарні №19.

"Хворі госпіталізовані і знаходяться на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз-гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості", - повідомили в центрі.

Хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова.

швидка допомога, лікарі

Офіційна причина захворювання-з'ясовується.

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