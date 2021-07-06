Харків'яни отруїлися нітратами
Про це інформує ТРК "Лозова".
У місті Лозовій двоє людей отруїлися нітратами, люди їли ранню картоплю і редиску.
Небезпечні хімічні речовини, що містяться в овочах відправили харків'ян на лікарняні ліжка.
Такі дані за весняний період 2021 року озвучили місцеві медики.
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Лікарі просять людей утримуватися від покупок ранніх фруктів і овочів.
Нагадаємо, що в Харкові сталося масове отруєння.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Хворих госпіталізували до міської лікарні №31 та дитячої лікарні №19.
"Хворі госпіталізовані і знаходяться на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз-гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості", - повідомили в центрі.
Хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова.
Офіційна причина захворювання-з'ясовується.
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