Харьковчане отравились нитратами
Об этом информирует ТРК «Лозовая».
В городе Лозовой два человека отравились нитратами, люди ели раннюю картошку и редиску.
Опасные химические вещества, содержащиеся в овощах отправили харьковчан на больничные койки.
Такие данные за весенний период 2021 года озвучили местные медики.
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Врачи просят людей воздерживаться от покупок ранних фруктов и овощей.
Напомним, что в Харькове произошло массовое отравление.
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
Больных госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19.
"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести", — сообщили в центре.
Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова.
Официальная причина заболевания - выясняется.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
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