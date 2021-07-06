Харьковчане отравились нитратами

Об этом информирует ТРК «Лозовая».

В городе Лозовой два человека отравились нитратами, люди ели раннюю картошку и редиску.

Опасные химические вещества, содержащиеся в овощах отправили харьковчан на больничные койки.

Такие данные за весенний период 2021 года озвучили местные медики.

Врачи просят людей воздерживаться от покупок ранних фруктов и овощей.

Напомним, что в Харькове произошло массовое отравление.

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Больных госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19.

"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести", — сообщили в центре.

Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова.

Официальная причина заболевания - выясняется.

К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление

Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове

Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"