У маршрутці Харків-Вовчанськ сталася НП
Про це повідомляє Телеграм-канал "Х Харків".
Під час дощу в транспорті протік дах.
"Сервіс в маршрутці Харків-Вовчанськ, можна освіжитися поки їдеш",-йдеться в Телеграм-каналі.
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Українці поскаржилися на відсутність комфорту в маршрутці Харків-Вовчанськ, але пізніше з'ясувалося, що в автобусі нещільно прилягає кришка люка.
Тому пасажири в цій маршрутці промокли.
Ніхто з пасажирів не підозрював, що під час поїздки в маршрутці вони можуть потрапити під дощ.
Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, у Харкові водій заснув за кермом і збив людину
У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.
За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.
"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.
Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі.
До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.
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