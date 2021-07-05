У маршрутці Харків-Вовчанськ сталася НП

Про це повідомляє Телеграм-канал "Х Харків".

Під час дощу в транспорті протік дах.

"Сервіс в маршрутці Харків-Вовчанськ, можна освіжитися поки їдеш",-йдеться в Телеграм-каналі.

Українці поскаржилися на відсутність комфорту в маршрутці Харків-Вовчанськ, але пізніше з'ясувалося, що в автобусі нещільно прилягає кришка люка.

Тому пасажири в цій маршрутці промокли.

Ніхто з пасажирів не підозрював, що під час поїздки в маршрутці вони можуть потрапити під дощ.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, у Харкові водій заснув за кермом і збив людину

У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.

За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.

"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.

Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі.

До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.

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