В маршрутке Харьков-Волчанск произошло ЧП
Об этом сообщает Телеграм-канал "Х Харьков".
Во время дождя в транспорте протекла крыша.
"Сервис в маршрутке Харьков — Волчанск, можно освежиться пока едешь", — говорится в Телеграм-канале.
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Украинцы пожаловались на отсутствие комфорта в маршрутке Харьков — Волчанск, но позже выяснилось, что в автобусе неплотно прилегает крышка люка.
Поэтому пассажиры в этой маршрутке промокли.
Никто из пассажиров не подозревал, что во время поездки в маршрутке они могут попасть под дождь.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека
В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.
По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.
"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.
Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале.
К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.
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