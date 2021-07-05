В маршрутке Харьков-Волчанск произошло ЧП

Об этом сообщает Телеграм-канал "Х Харьков".

Во время дождя в транспорте протекла крыша.

"Сервис в маршрутке Харьков — Волчанск, можно освежиться пока едешь", — говорится в Телеграм-канале.

Украинцы пожаловались на отсутствие комфорта в маршрутке Харьков — Волчанск, но позже выяснилось, что в автобусе неплотно прилегает крышка люка.

Поэтому пассажиры в этой маршрутке промокли.

Никто из пассажиров не подозревал, что во время поездки в маршрутке они могут попасть под дождь.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека

В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.

По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.

"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.

Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале.

К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.

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