Дівчина пішла з дому і досі не повернулася

На Харківщині зникла дівчинка

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.

Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.

Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю.

Дівчина могла виїхати в Донецьку область.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, в Харківській області зникла 15-річна дівчина

Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполиции.

28 червня о 20: 15 в поліцію звернулася 39-річна жінка і повідомила, що її дочка втекла з дому після сімейної сварки.

15-річну жительку села Липчанівка Карину Зубенко знайшли вже наступного дня в селі Оскол.

Дівчина, яка втекла, розповіла, що вона поїхала туди, щоб погуляти.

З юною харків'янкою співробітники поліції провели профілактичну бесіду. Про те, що трапилося правоохоронці повідомили в службу у справах дітей.

Також ми писали раніше, що юний Богдан зник безвісти в Харкові, фото: вийшов з дому і зник.

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.