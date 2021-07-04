На Харківщині зникла дівчинка
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
Волонтери шукають зниклу 16-річну Христину Бойко, яка зникла ще 26 червня.
Дівчина пішла з дому в Дергачах і досі не повернулася.
Зникла була одягнена у футболку кольору хакі, джинсову спідницю.
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Дівчина могла виїхати в Донецьку область.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Христини, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.
Нагадаємо, в Харківській області зникла 15-річна дівчина
Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполиции.
28 червня о 20: 15 в поліцію звернулася 39-річна жінка і повідомила, що її дочка втекла з дому після сімейної сварки.
15-річну жительку села Липчанівка Карину Зубенко знайшли вже наступного дня в селі Оскол.
Дівчина, яка втекла, розповіла, що вона поїхала туди, щоб погуляти.
З юною харків'янкою співробітники поліції провели профілактичну бесіду. Про те, що трапилося правоохоронці повідомили в службу у справах дітей.
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Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.