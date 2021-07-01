У Харкові збили пішохода

Як повідомляє телеграм-канал "Харків 1654" біля парку Горького "Москвич" збив людину.

"Сьогодні біля парку Горького мужик на Москвичі збив людину. Мабуть, відмовили гальма", - йдеться в повідомленні.

"Мабуть, пішоходи гальма. Москвичу зелений був", "кілька разів переглянув відео, Москвич їхав на зелений сигнал світлофора", " Водила отримав сонячного зайчика.. А дами то звичайно порушили", " коли так світить сонце дуже погано видно. Водій москвича міг просто не побачити пішоходів, його могло засліпити", "та якщо що вона там на червоне світло почала переходити як він тільки загорівся - я сиділа в сусідній машині, ми їй сигналили щоб вона подивилася по сторонах", - пишуть харків'яни в коментарях.

Момент аварії потрапив на відео.

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У Чугуївському районі близько 15:30 1 червня на дорозі "Чугуїв — Мілове" в районі 20 кілометра зіткнулися автомобілі Toyota Hilux і Daewoo Lanos.

Водій і дві пасажирки Daewoo Lanos від отриманих травм померли на місці.

Свідків та очевидців аварії просять звертатися за телефонами: (057) 715-71-64 або 097-222-6970.

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