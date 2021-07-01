В Харькове сбили пешехода

Как сообщает телеграм-канал "Харьков 1654" возле парка Горького "Москвич" сбил человека.

"Сегодня возле парка Горького мужик на москвиче сбил человека. Видимо, отказали тормоза", - говорится в сообщении.

"Видимо, пешеходы тормоза. Москвичу зелёный был", "Несколько раз пересмотрел видео, Москвич ехал на зелёный сигнал светофора", "Водила получил солнечного зайчика.. А дамы то конечно нарушили", "Когда так светит солнце очень плохо видно. Водитель москвича мог просто не увидеть пешеходов, его могло ослепить", "Да если что она там на красный свет начала переходить как он только загорелся - я сидела в соседней машине , мы ей сигналили чтоб она посмотрела по сторонам", - пишут харьковчане в комментариях.

Момент аварии попал на видео.

Напомним, в Харькове ищут свидетелей ДТП с тремя погибшими

В Чугуевском районе около 15:30 1 июня на дороге "Чугуев — Меловое" в районе 20 километра столкнулись автомобили Toyota Hilux и Daewoo Lanos.

Водитель и две пассажирки Daewoo Lanos от полученных травм скончались на месте.

Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться по телефонам: (057) 715-71-64 или 097-222-6970.

К слову, в Харьковской области произошла жуткая авария, фото: водитель скончался на месте

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