У Харківській області за добу коронавірусом заразилася 41 людина

Такі дані наводить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу на сайті РНБО.

Так, за 30 червня в Харківській області виявили 41 новий випадок захворювання ковидом, загальна кількість досягла 148 575.

Протягом доби від коронавірусу померли 5 людей (всього — 3531), одужали — 54 (всього — 144 126).

Харківщина на третьому місці в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу за добу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (231), Київській області (56), Харківській області (41), Одеській області (41) та Дніпропетровській області (31).

Нагадаємо, у Харкові закривають ковідне відділення лікарні, а лікарів відправляють у "відпустки"

У Харкові закривають одне з двох відділень Чорнобильської лікарні, в якій лікують пацієнтів з ковідом.

За словами головного лікаря, кількість пацієнтів з ковідом зменшилася, тому утримувати стаціонар на 170 ліжок недоцільно

До слова, кількість хворих на ковід у Харкові різко впала: обнадійливе зведення РНБО

Як повідомляла Politeka, харківські лікарі реанімували трьох людей: "одного врятувати не вдалося"

Крім того Politeka писала, що медики збунтувалися в центрі Харкова, кадри: "Люди втомилися"