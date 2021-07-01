У Харківській області за добу коронавірусом заразилася 41 людина
Такі дані наводить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу на сайті РНБО.
Так, за 30 червня в Харківській області виявили 41 новий випадок захворювання ковидом, загальна кількість досягла 148 575.
Протягом доби від коронавірусу померли 5 людей (всього — 3531), одужали — 54 (всього — 144 126).
Харківщина на третьому місці в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу за добу.
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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (231), Київській області (56), Харківській області (41), Одеській області (41) та Дніпропетровській області (31).
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У Харкові закривають одне з двох відділень Чорнобильської лікарні, в якій лікують пацієнтів з ковідом.
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