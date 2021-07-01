В Харьковской области за сутки коронавирусом заразился 41 человек
Такие данные приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте СНБО.
Так, за 30 июня в Харьковской области обнаружили 41 новый случай заболевания ковидом, общее количество достигло 148 575.
В течение суток от коронавируса умерли 5 человека (всего — 3531), выздоровели — 54 (всего — 144 126).
Харьковщина на третьем месте в Украине по количеству новых случаев коронавируса за сутки.
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (231), Киевской области (56), Харьковской области (41), Одесской области (41) и Днепропетровской области (31).
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