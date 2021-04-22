У небі над Харковом побачили щось дивне

Фото з'явилося в телеграм-каналі ХХ.

21 квітня, очевидці помітили в небі над Харковом загадкове світіння.

"Щось почало падати, створюючи за собою довгий димний слід, на фото не видно, але при наближенні перед рівною смугою був якийсь об'єкт. Явно не вертоліт або ракета, тому що намагався планувати", - написав автор.

Трохи пізніше Харківський астроном-любитель Павло Пахоменко написав, що світіння схоже на слід від великого метеора.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явився "новий" проспект.

21 квітня на сесії Харківської міської Ради восьмого скликання прийняли рішення про присвоєння найменування вулиці, у якій не було назви.

Безіменна вулиця в районі Центрального ринку отримала назву-Проспект Машинобудівників.

Це проспект знаходиться на ділянці від перетину вулиці Піскунівської з вулицею Різдвяною до перетину вулиці Чеботарської з провулком Піскуновським.

"А причому тут, коли хотіли ім'ям Кернеса вулицю назвати?",- задаються питанням харків'яни в мережі.

До слова, харків'яни звернулися до влади через назріваючу "сміттєву катастрофу": "сумно спостерігати".

Як повідомляла Politeka, у Харкові покупця без маски силою вивів спецназ з магазину, відео: "терпець урвався".

Крім того Politeka писала про помаранчевий рівень небезпеки в Харкові та області: жителів попередили, "протягом трьох днів...".