В небе над Харьковом увидели что-то странное
Фото появилось в телеграм-канале ХХ.
21 апреля, очевидцы заметили в небе над Харьковом загадочное свечение.
"Что-то начало падать, создавая за собой длинный дымный след, на фото не видно, но при приближении перед ровной полосой был какой-то объект. Явно не вертолёт или ракета, потому что пытался планировать", - написал автор.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Редкие фото юного Винника оказались в Сети, каким покоритель "волчиц" был до славы: "Боже, да ты что..."
"Холостяк" Заливако устроил в душе необычные игры с самой скандальной фавориткой: "Будет, как с Дашкой Ульяновой..."
Снег и морозы не отступают, украинцев предупреждают об опасности: "Ночью 20 апреля..."
Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"
Чуть позже харьковский астроном-любитель Павел Пахоменко написал, что свечение похоже на след от крупного метеора.
Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.
21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.
Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.
Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.
"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".