В Харькове вспыхнула девятиэтажка - эвакуированы 10 человек
К спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в переулке Титаренковском, в Новобаварском районе Харькова, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В квартире на шестом этаже горели домашние вещи на площади около 5 кв. м.
Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 10 жильцов - пожар оперативно ликвидировали.
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Причина и ущерб устанавливаются.
Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.
21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.
Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.
Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.
"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".