В Харькове маршрутка сбила пешехода
Как сообщают в телеграм-канале "Труха", возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.
"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
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"Успел на маршрутку", "На этом переходе перейти большая проблема", "когда уже пешеходы поймут, что жизнь у них она?", "Что называется - "кровь из носу" надо успеть на маршрутку.... успел, чо", "Хорошо что живой ... хотя его это вряд ли чему научит", "Чужой опыт людей не учит. Всё равно бегут под колеса", - пишут украинцы в комментариях.
Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.
21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.
Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.
Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.
"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".