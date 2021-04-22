В Харькове маршрутка сбила пешехода

Как сообщают в телеграм-канале "Труха", возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.

"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

"Успел на маршрутку", "На этом переходе перейти большая проблема", "когда уже пешеходы поймут, что жизнь у них она?", "Что называется - "кровь из носу" надо успеть на маршрутку.... успел, чо", "Хорошо что живой ... хотя его это вряд ли чему научит", "Чужой опыт людей не учит. Всё равно бегут под колеса", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.

21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.

Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.

Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.

"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".